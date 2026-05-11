«Ничего, кроме смеха, не вызывает»: В России назвали санкции Канады «фабрикой абсурда»

Россия давно перестала обращать внимание на санкционные выпады Канады, назвав их «фабрикой абсурда». Об этом заявил ТАСС российский посол в Оттаве Олег Степанов, комментируя очередной пакет ограничений, объявленный канадским МИД.

По словам дипломата, в Москве эти действия официальной Оттавы уже много лет не вызывают ничего, кроме смеха. Единственное, что остаётся, — жалость к серым бюрократам, которым сверху приказывают придумывать всё новые меры.

«Честно говоря, в России давно перестали обращать внимание на санкционные выпады официальной Оттавы. Эта фабрика абсурда почти ничего, кроме смеха, давно не вызывает. Разве только жалость в отношении тех серых бюрократов, которым сверху велят эти «санкции» придумывать», — сказал дипломат.

Напомним, ранее Канада расширила санкционный список, включив в него пять российских компаний и 23 физических лица, среди которых оказалась мать главы Чечни Аймани Кадырова. Теперь общее число лиц и организаций, попавших под канадские рестрикции, составляет 80. В список также вошли организации «ВОИН», «Юнармия Севастополя», волгоградский центр «Участие» и учебный центр «Авангард».