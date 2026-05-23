Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Токио ограничил работу японских корреспондентов в России. По её словам, речь идёт о запрете освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по Старобельску.

«Также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком -либо освещении ситуации вокруг Старобельска», — сказала Захарова.

Кроме того, британская телерадиокорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать Старобельск. На заседании Совета Безопасности ООН западные представители заявили, что не верят в удар по Старобельску. Тогда российская сторона пообещала организовать поездку для зарубежных корреспондентов, чтобы те могли лично ознакомиться с последствиями трагедии.