Захарова назвала убийство детей одной из главных целей Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти ежедневно наносят удары по гражданской инфраструктуре. По её словам, дети являются одной из главных целей режима.

«Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети — это одна из главных целей киевского режима. Почему?», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ объяснила, что в этом заключается террористическая методология. Она подчеркнула, что подобная практика носит системный характер.

Напомним, что в ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент ЧП внутри находились десятки подростков. По последним данным, жертвами атаки стали 16 человек.