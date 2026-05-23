Захарова: Многие иностранные журналисты хотят посетить место удара ВСУ в Старобельске

МИД России получил большое количество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара по колледжу в Старобельске в ЛНР. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова журналистам.

По её словам, российская сторона намерена организовать визит прессы на место происшествия и обеспечить сопровождение переводчиками.

«Сделаем всё, чтобы они туда попали», — отметила Захарова, добавив, что это позволит международному сообществу увидеть последствия атаки.

Ранее в МИД сообщили о подготовке поездки для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов к местам ударов ВСУ. При этом часть зарубежных СМИ и представителей уже отказались от участия в поездке. Так, японские корреспонденты ограничены в работе в России по освещению этой темы. Также и британская телерадиокомпания BBC не планирует посещение Старобельска.