23 мая, 13:36

В Ивановской области спустя 24 года нашли убийцу женщины

Правоохранители Ивановской области смогли задержать мужчину, которого подозревают в давнем убийстве. Преступление, в котором его обвиняют, было совершено в 2002 году, сообщает региональное следственное управление СК России.

В Ивановской области раскрыли убийство женщины в торговом ларьке. Видео © Telegram / Следком

Преступление произошло в декабре 2002 года в городе Кохма. В помещении торгового ларька мужчина нанёс находившейся там женщине несколько ударов ножом в шею и туловище, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась на месте.

Долгие годы убийство оставалось нераскрытым, но работа не прекращалась. Благодаря совместным действиям следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска удалось получить информацию о причастности 45-летнего местного жителя.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину он признал.

С задержанным провели допросы и проверку показаний на месте. Он подробно описал и продемонстрировал, как совершал убийство. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее Life.ru писал, что дело о покушении на убийство завели по факту нападения на девочку в Подмосковье. На данный момент подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Обложка © Telegram / Следком

Дарья Денисова
