Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 мая, 15:40

В Петербурге возбудили дело после зверского убийства кувалдой в коммуналке

В Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело против местного жителя, который жестоко расправился со своим соседом по коммунальной квартире, нанеся ему несколько ударов кувалдой по голове. Об этом сообщили в своём телеграм-канале представители пресс-службы ведомства.

В Санкт-Петербурге сосед забил мужчину кувалдой насмерть. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» — отмечено в тексте.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста подозреваемого. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее Life.ru рассказывал, что от полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия. Инцидент произошёл 22 мая в квартире дома на улице Руднева. Злоумышленник в ходе внезапно возникшей ссоры нанёс оппоненту не менее трёх ударов кувалдой в область головы. Тело мужчины нашли на лестничной площадке. Нападавший попытался замести следы и ушёл, но правоохранители задержали его в кафе неподалёку. Орудие убийства у злоумышленника изъяли сразу.

Вероника Бакумченко
