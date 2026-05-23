В Балашихе полицейские работают с мужчиной, который избил дочку в лифте
Сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с детьми в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили шокирующий видеоролик. На кадрах видно, как в лифте дома на улице Бояринова мужчина, выражаясь нецензурной бранью, наносит несколько ударов малолетней девочке.
В настоящее время мужчина установлен. С ним работают сотрудники полиции.
По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Напомним, ранее Life.ru писал о мужчине, который пытался загнать двух дочерей домой, но те отказывались идти с ним. Когда семья всё же зашла в лифт, девочки уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил ситуацию и решил уточнить, всё ли в порядке. В ответ одна из девочек закричала: «Он нас бьёт, помогите! Это не папа». В этот момент двери закрылись. Отец нанёс малышке несколько ударов. Девочка начала плакать ещё сильнее и просить прощения.
