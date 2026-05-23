«Били прицельно»: Выжившие студенты Старобельска рассказали об ударах ВСУ по общежитию

В Старобельске после удара беспилотников по зданию общежития продолжают поступать свидетельства студентов о характере атаки. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своём Telegram-канале.

Последствия ударов дронов ВСУ по общежитию в Старобельске. Видео © Telegram / Яна Лантратова

«Враг целенаправленно бьет по самым беззащитным — по мирному населению. Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много, что подтверждают эти видео», — написала она.

На месте разрушенного здания продолжают работать спасатели. Под завалами, по предварительным данным, могут оставаться ещё три человека, поэтому разбор конструкций не прекращается. К пострадавшим привлечены психологи, они оказывают помощь студентам и их родственникам, пережившим атаку.

Ранее сообщалось, что родственники студентов, пострадавших или погибших при ударе по Старобельскому профессиональному колледжу, назначат денежные компенсации. С 22 мая в ведомство уже поступило 18 обращений от родителей студентов.