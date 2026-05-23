«Киев перестанет спать»: Экс-депутат Рады предрёк катастрофу из-за наступления России
Обложка © ТАСС / Александр Река
Экс-депутат Рады Игорь Луценко заявил, что Киев «перестанет спать», если Россия продвинется с севера на несколько километров. Такое заявление было опубликовано Telegram-каналом «Одесское общественное телевидение».
«Киев перестанет спать, если Россия зайдёт с севера на несколько километров», — сказал бывший парламентарий.
Он считает, что России хватит выйти к Иванкову, чтобы начать обстрелы Киева.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белоруссия якобы собирается вступить в конфликт на стороне России. Свои утверждения он ничем не подкрепил.
