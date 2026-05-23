Красивые победы и наследие чемпиона: Путин обратился к Анатолию Карпову в день 75-летия гроссмейстера

Президент России Владимир Путин поздравил гроссмейстера Анатолия Карпова с 75-летием. Об этом говорится в официальной поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Один из выдающихся гроссмейстеров современности, вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной шахматной школы. На вашем счету немало сложных, напряжённых и захватывающих поединков с сильными и именитыми соперниками, красивые и убедительные победы», — написано в поздравлении.

Отдельно президент подчеркнул вклад гроссмейстера в развитие шахмат как наставника и его активную общественную деятельность.

Анатолий Карпов — советский и российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам (1975–1985), а также трёхкратный чемпион мира по версии ФИДЕ (1993, 1996, 1998). Он стал чемпионом в 1975 году после отказа Роберта Фишера защищать титул и впоследствии подтвердил свой статус, доминируя на турнирах и дважды победив Виктора Корчного в матчах за корону. Карпов известен своим филигранным позиционным стилем, часто называемым «удавкой», который позволял ему планомерно ограничивать возможности соперников, и своим историческим противостоянием с Гарри Каспаровым*, с которым он провел пять матчей за звание чемпиона мира. Помимо шахмат, он является депутатом Государственной Думы, известным филателистом, автором множества книг по теории игры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что гроссмейстер Анатолий Карпов остаётся одной из ключевых фигур отечественных шахмат. Многие поколения российских шахматистов до сих пор изучают и заучивают партии, сыгранные Карповым, воспринимая его как одного из главных «законодателей» в шахматной школе.

