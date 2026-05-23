На конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) европейские участники цинично оправдывали свою вовлечённость в отработку сценариев с применением ядерных вооружений. С такой оценкой выступило МИД РФ.

«Вклад» в формирование неблагоприятной атмосферы на форуме внесли делегации «коллективного Запада», прибывшие в Нью-Йорк для решения собственных политических задач, никак не связанных с предметом ДНЯО», — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что страны ЕС и НАТО всячески мешали конструктивному диалогу и продвигали деструктивную повестку, целью которой была критика России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Европейцы с «двойной пропиской», как их назвали в министерстве, сыпали бездоказательными обвинениями и всячески уклонялись от справедливых претензий в свою сторону. Особое возмущение вызвало оправдание ядерных учений. Участники из Европы цинично и нелепо заявляли, что отработка схем применения ядерного оружия якобы укрепляет режим нераспространения. При этом они наотрез отказались обсуждать хоть какую-то открытость касательно собственной вовлечённости в подобные практики, противоречащие духу и букве ДНЯО.

В МИД также заметили, что активные сторонники немедленного ядерного разоружения не всегда желали считаться с реальной военно-политической обстановкой и глобальными стратегическими условиями. Это, в свою очередь, мешало выстраиванию содержательного диалога по трём ключевым направлениям договора — разоружению, нераспространению и мирному использования атомной энергии.

Российская делегация на конференции, напротив, встала на защиту базовых принципов, без которых ДНЯО рискует потерять опору. Москва настаивала на включении в итоговые документы положений о недопустимости ядерной войны.

Напомним, что обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась провалом. Итоговый документ так и не был принят. Председатель мероприятия До Хунг Вьет заявил, что несмотря на все приложенные усилия, участники оказались не в состоянии достичь согласия. Поскольку консенсус так и не сложился, он принял решение не выносить текст на голосование. Это уже далеко не первый подобный случай. Ранее страны-участницы не могли согласовать итоговую резолюцию в 2015 и 2022 годах.