23 мая, 14:38

Додик: Удар по колледжу в ЛНР — военное преступление, продиктованное бессилием

Обложка © ТАСС / Александр Река

Удар Вооружённых сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске является тяжким военным преступлением, совершённым Киевом от безысходности. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

«Удар по студенческому общежитию — это тяжкое военное преступление и доказательство того, что украинское руководство в своём бессилии утратило всякие человеческие чувства»,— написал политик в соцсети X.

Додик заявил, что за последние четыре года российские войска не наносили ударов по студенческим общежитиям, в то время как украинская сторона, по его словам, совершает подобные действия. Он осудил такое «нецивилизованное поведение», выразил уверенность в привлечении виновных к ответственности и выразил соболезнования семьям погибших и всему русскому народу.

«Били прицельно»: Выжившие студенты Старобельска рассказали об ударах ВСУ по общежитию

Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.

Дарья Денисова
