Запрет Киева на вывоз лома обернулся проблемами для польской металлургии

Польские металлургические предприятия столкнулись с проблемами после введённого Украиной запрета на экспорт металлолома. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

С начала 2026 года Киев установил нулевые квоты на вывоз лома цветных металлов, меди и древесины. Фактически речь идёт о полном запрете экспорта такого сырья. По данным польской стороны, ограничения негативно сказались на работе металлургических заводов, которые ранее закупали украинский лом для производства стали.

Председатель польской металлургической торгово-промышленной палаты Мирослав Мотыка заявил, что блокировка поставок нарушает международную торговлю и остаётся одной из нерешённых проблем в отношениях между Польшей, Украиной и Евросоюзом.

В 2025 году Украина поставила в Польшу около 350 тысяч тонн стального лома, а Еврокомиссия пока не отреагировала на претензии, связанные с новыми ограничениями.

