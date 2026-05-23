23 мая, 14:33

Запрет Киева на вывоз лома обернулся проблемами для польской металлургии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S.SUPHON

Польские металлургические предприятия столкнулись с проблемами после введённого Украиной запрета на экспорт металлолома. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

С начала 2026 года Киев установил нулевые квоты на вывоз лома цветных металлов, меди и древесины. Фактически речь идёт о полном запрете экспорта такого сырья. По данным польской стороны, ограничения негативно сказались на работе металлургических заводов, которые ранее закупали украинский лом для производства стали.

Председатель польской металлургической торгово-промышленной палаты Мирослав Мотыка заявил, что блокировка поставок нарушает международную торговлю и остаётся одной из нерешённых проблем в отношениях между Польшей, Украиной и Евросоюзом.

В 2025 году Украина поставила в Польшу около 350 тысяч тонн стального лома, а Еврокомиссия пока не отреагировала на претензии, связанные с новыми ограничениями.

Российская косметика перестала быть «дешёвой заменой» и покорила экспорт

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия с июля ограничит экспорт медтехники и лекарств в Россию. Ограничения коснутся специальных разрешений на поставку медтоваров и технологий. Соответствующее постановление вступит в силу в июле 2026 года.

