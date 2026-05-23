Тренер «Спартака» ответил на вопрос об участии лидера команды в финале Кубка России

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может выйти на поле в финале Кубка России против «Краснодара», который состоится 24 мая. Главный тренер столичного клуба Хуан Карлос Карседо рассказал о состоянии игрока в беседе с «Газетой.ru».

По словам наставника, футболисту стало лучше, и его решили поберечь. Впереди у команды еще двё тренировки, поэтому вопрос о включении спортсмена в заявку закрыт не будет до последнего момента.

Матч пройдёт в «Лужниках» и начнётся в 18:00 по местному времени.

Красно-белые пробились в эту стадию через «Путь регионов». В предыдущем раунде они одолели ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола на 10-й минуте стал Руслан Литвинов, которому ассистировал Маркиньос. Игра прошла 6 мая на «Лукойл Арене».

Их будущий противник в «Пути РПЛ» оказался сильнее столичного «Динамо». Победителя той пары выявила серия послематчевых пенальти. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, обыгравший в финале 2025 года «Ростов» также в серии 11-метровых ударов.