Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 18:30

Тренер «Спартака» ответил на вопрос об участии лидера команды в финале Кубка России

Карседо отложил решение об участии Барко в финале Кубка России

Эсекьель Барко. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Эсекьель Барко. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может выйти на поле в финале Кубка России против «Краснодара», который состоится 24 мая. Главный тренер столичного клуба Хуан Карлос Карседо рассказал о состоянии игрока в беседе с «Газетой.ru».

По словам наставника, футболисту стало лучше, и его решили поберечь. Впереди у команды еще двё тренировки, поэтому вопрос о включении спортсмена в заявку закрыт не будет до последнего момента.

Матч пройдёт в «Лужниках» и начнётся в 18:00 по местному времени.

Красно-белые пробились в эту стадию через «Путь регионов». В предыдущем раунде они одолели ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола на 10-й минуте стал Руслан Литвинов, которому ассистировал Маркиньос. Игра прошла 6 мая на «Лукойл Арене».

Их будущий противник в «Пути РПЛ» оказался сильнее столичного «Динамо». Победителя той пары выявила серия послематчевых пенальти. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, обыгравший в финале 2025 года «Ростов» также в серии 11-метровых ударов.

«Акрон» удержал место в РПЛ по итогам двух матчей с «Ротором»
«Акрон» удержал место в РПЛ по итогам двух матчей с «Ротором»

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar