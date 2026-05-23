«Честный знак» заблокировал продажу 37 млн бутылок минералки «Джермук»

Система маркировки «Честный знак» по требованию Роспотребнадзора приостановила реализацию армянской минеральной воды «Джермук». Мера затронула колоссальный объём — 37 миллионов бутылок .

В ведомстве пояснили, что речь идёт о «необходимости принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан». Причиной стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции.

Специалисты обнаружили в воде превышение содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов. Это означает, что заявленные производителем свойства и состав не соответствуют реальности.

Употребление такой воды, особенно если потребитель рассчитывает на её лечебный эффект, может привести к нежелательным последствиям для здоровья. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что введение покупателей в заблуждение недопустимо.

Блокировка затронула напиток в различной таре: от небольших 0,33-литровых бутылок до полуторалитровых ёмкостей из пластика и стекла. Теперь, до получения официального разрешения надзорного органа, продажа «Джермука» в рознице и онлайн полностью остановлена.

Ранее Life.ru писал, что Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минералки «Джермук». В частности, обнаружено превышение допустимых норм гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. Ведомство опасается, что это может ввести потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств воды, что потенциально вредно для здоровья.