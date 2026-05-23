Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 мая, 15:21

«Незабудковый» июнь ждёт жителей Русской равнины

Обложка © Freepik

Июнь на большей части Русской равнины может оказаться прохладнее климатической нормы. Такой прогноз представил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, холодный финал весны повлияет на старт лета, и в лучшем случае температура будет лишь незначительно соответствовать средним значениям, а местами может даже немного отставать от нормы.

Синоптик напомнил, что для Москвы средние показатели составляют около +11,5 ночью и +21,7 днём. Тишковец отметил, что на прогностических картах температурная картина напоминает голубые незабудки.

«Пусть июнь будет «незабудковым», — добавил он.

Похолодание уже не за горами. В Московском регионе в конце недели ожидается нестабильная погода с осадками, предупреждал ранее Тишковец. По его прогнозу, в четверг местами в Подмосковье возможен мокрый снег, однако до Москвы он, вероятнее всего, не дойдёт. Снежные осадки могут затронуть лишь отдельные районы области, в то время как столица останется вне зоны их влияния.

Николь Вербер
