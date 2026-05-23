Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X заявил, что у Украины отсутствуют стратегические преимущества в текущем конфликте.

По его словам, численность населения Украины значительно меньше, чем у России, а производственные возможности существенно ограничены. При этом Киев во многом зависит от экономической поддержки европейских стран.

Дэвис обратил внимание, что Россия, напротив, продолжает развивать промышленную базу и располагает значительными ресурсами, включая более крупные запасы боеприпасов. Отдельно он упомянул наличие у Москвы одного очень важного козыря.

«К тому же у Москвы есть козырь: ядерное оружие, которого нет у Украины», — сказал он.

Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис ранее уже высказывал мнение о невозможности победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, Киеву не стоит рассчитывать на то, что поставки отдельных видов вооружений из США, включая дальнобойные ракеты, способны изменить ситуацию на поле боя. Он утверждал, что экономическое положение Украины остаётся тяжёлым и не позволяет рассчитывать на перелом в конфликте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ситуация на фронте должна подтолкнуть Киев к переговорам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также говорил о снижении боеспособности украинских подразделений. При этом президент России Владимир Путин в одном из интервью отмечал, что контролируемые Киевом территории либо будут заняты военным путём, либо украинские войска покинут их самостоятельно.