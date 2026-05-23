Сибирячка отсудила у DNS больше 2 млн рублей за подержанную видеокарту

Жительница Томска отсудила у сети DNS более двух миллионов рублей за сломавшийся вентилятор на подержанной видеокарте, хотя её ремонт стоил бы всего четыре тысячи. Историей судебного марафона поделился юрист Илья Соловьёв в беседе с Telegram-каналом Baza.

Девушка купила видеокарту с рук вместе с чеком и действующей гарантией. Когда вентилятор охлаждения затрещал, она обратилась в магазин, где устройство приобреталось изначально. Компания чинить товар отказалась, сославшись на его перепродажу. Тогда покупательница пошла в суд.

Первый иск принёс ей 700 тысяч рублей. DNS подал апелляцию и смог отменить это решение. Девушка пошла в кассацию, доказала свою правоту, и дело вернулось на новое рассмотрение. В итоге суд окончательно взыскал те самые 700 тысяч.

Пока ритейлер оспаривал вердикты, прошло полтора года. Всё это время капала неустойка — 1% от цены товара за каждый день просрочки. Юрист подал дополнительный иск и вместе со штрафом отсудил ещё 1,5 миллиона рублей. Таким образом, отказ починить вентилятор за 4 тысячи обернулся для DNS выплатой в 2,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что житель Уфы выиграл затяжную судебную войну у магазина и через Верховный суд Башкирии заставил продавца отдать ему телевизор LG по смехотворной цене в 480 рублей. Эта сумма оказалась в сто раз ниже рыночной. Конфликт начался в 2023 году, когда мужчина оплатил товар по акции, но вместо долгожданной техники получил лишь предложение вернуть деньги. Апелляционный и кассационный суды тогда встали на сторону магазина. Однако настойчивый уфимец не сдался и продолжил биться дальше. В итоге Верховный суд республики поставил точку, обязав продавца исполнить условия договора по изначальной цене.