ВСУ атаковали дронами центр Луганска, ранены два человека
Беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
«В то время как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. <...> Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодёжь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня», — написал Пасечник в Telegram-канале.
Сообщается, что дрон сдетонировал в районе аптеки и цветочного магазина, рядом также находилась популярная кофейня. Обстоятельства произошедшего и степень повреждений уточняются.
Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.
