ВСУ атаковали дронами центр Луганска, ранены два человека

Беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия ударов дроном по Луганску. Фото © Telegram/ Леонид Пасечник

«В то время как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. <...> Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодёжь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Сообщается, что дрон сдетонировал в районе аптеки и цветочного магазина, рядом также находилась популярная кофейня. Обстоятельства произошедшего и степень повреждений уточняются.

Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.