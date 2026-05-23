Над регионами России за шесть часов сбили 11 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за шесть часов, с 14:00 по 20:00 по московскому времени, отразили атаку 11 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами России, включая Ленинградскую область, а также Белгородскую, Брянскую, Курскую области и Краснодарский край.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска, в результате чего пострадали два человека. Они были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.