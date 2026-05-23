В Харькове во время мобилизации сотрудники ТЦК применили газ против мужчины, которого пытались задержать. После этого микроавтобус, как сообщается, наехал на него.

Видео © Telegram / Харьков life

Инцидент произошёл в районе Рогань. Местные жители вмешались в происходящее и отбили задержанного у военкомов. Другие подробности случившегося пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата попытались силой мобилизовать инвалида, остановив тракториста прямо на просёлочной дороге. Мужчина по закону не подлежал призыву, однако это не остановило ретивых охотников за людьми. Выслушав град упрёков и осознав, что связались не с тем, военнослужащие с позором ретировались. По факту случившегося, вероятно, будет инициирована проверка. Хотя практика показывает, что подобные облавы на инвалидов давно стали нормой для ТЦК.