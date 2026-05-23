Метеозависимым приготовиться: Солнце выдало семь вспышек класса C

В воскресенье, 24 мая, геомагнитная обстановка на Земле ожидается преимущественно спокойной, хотя вероятность кратковременных возмущений магнитосферы всё ещё сохраняется. Об этом пишет URA.ru.

Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности составляет около 5,7. За прошедшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса C, мощнейшая из которых достигла значения C3,66. Хотя вспышек M и X не зафиксировано, активные области на светиле продолжают влиять на геомагнитный фон нашей планеты.

Специалисты прогнозируют 24 мая следующие вероятности: 78% — спокойная магнитосфера, 15% — возбуждённое состояние, 7% — возможна магнитная буря. Значение индекса Ap составит около 5, что соответствует слабой геомагнитной активности.

До конца месяца обстановка останется относительно стабильной. С 24 по 26 мая прогнозируется спокойная магнитосфера, 27 мая ожидается кратковременное усиление. Конец мая и начало июня обещают стабильный фон. Новый период магнитных бурь предвидится 11–12 июня, а 13 июня вероятны остаточные возмущения. В долгосрочной перспективе возможны корректировки прогноза.

Напомним, ещё 15 мая астрономы предупреждали о геомагнитных возмущениях. Причина — огромная корональная дыра на Солнце, которая сейчас обращена прямо к нашей планете. Эта дыра существует уже несколько месяцев, и каждый раз, когда она поворачивается к Земле своей «лицевой» стороной, начинается космическое ненастье.