Глава МИД Армении ответил Лаврову на слова о союзниках России

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова, который предположил, что Запад пытается «растащить» союзников России и втянуть Армению в «ошибочную логику». Мирзоян разъяснил позицию Еревана, заявив, что Армения поддерживает партнёрские отношения с различными странами, включая США и ЕС, и эти связи являются открытыми и не направлены против России.

«Наши стратегические отношения с США и ЕС никоим образом не направлены против России. Наши повестки публичны. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в разных сферах», — приводит News.am слова Мирзояна.

Он подчеркнул, что армянская сторона активно развивает двусторонние отношения и сотрудничает с партнерами в различных сферах, уделяя особое внимание экономическому росту, укреплению демократических институтов, а также цифровизации, искусственному интеллекту и борьбе с киберпреступностью.

Ранее Лавров заявил, что Запад стремится «растащить» союзников России, начиная с её соседей. Он упомянул Грузию, Молдавию, Украину. По мнению министра, сейчас Запад втягивает в эту «ошибочную логику» ещё и Армению.

Армения запустила процесс вступления в Евросоюз, приняв соответствующий закон в марте 2025 года, а в мае 2026-го в Ереване прошёл первый саммит Армения-ЕС, где Брюссель признал «европейские устремления» страны. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах безопасности и энергетики, либерализации визового режима и инвестициях в размере около 2,5 миллиарда евро. Открытым остаётся вопрос о членстве Армении в ЕАЭС, что в будущем потребует политического выбора.