23 мая, 19:21

В Калининграде автомобиль загорелся прямо на глазах у потенциального покупателя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В Калининграде выставленная на продажу подержанная машина вспыхнула прямо перед потенциальным покупателем. Об этом написали в местном Telegram-канале «Клопс».

В Калининграде автомобиль загорелся прямо на глазах у потенциального покупателя.

Инцидент произошёл в пятницу, 22 мая, около 22:30. Мужчина приехал посмотреть автомобиль, объявление о продаже которого нашёл на профильном сайте. Когда продавец завёл двигатель, машина внезапно загорелась.

Пламя быстро охватило салон. Очевидцы вызвали пожарных, но к моменту прибытия расчёта транспортное средство полностью сгорело. Соседние автомобили удалось спасти — огонь на них не перекинулся.

Ранее на трассе М5 под Челябинском прямо на ходу взорвался и загорелся грузовик, работающий на метане. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Водитель успел в последний момент выскочить из кабины и не пострадал. Сбежавшиеся на помощь люди смогли отцепить прицеп от горящей фуры, не дав огню перекинуться дальше. Кабина грузовика сгорела дотла.

Виталий Приходько
