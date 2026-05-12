В ХМАО трое рыбаков сгорели заживо в машине, пытаясь согреться газовой горелкой

Трагедия разыгралась в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Тела трёх мужчин обнаружили в полностью выгоревшем автомобиле недалеко от посёлка Ягодный.

Машина, в которой сгорели рыбаки. Видео © СК по ХМАО

Спасатели наткнулись на сгоревшую машину во время тушения лесного пожара. Огонь уничтожил транспортное средство полностью. Позже выяснилось, что погибшие отправились на рыбалку и использовали авто как ночлег.

Предварительная версия ЧП известна. Мужчины могли включить внутри салона газовую горелку, чтобы согреться холодной ночью. В замкнутом пространстве это привело к мгновенному возгоранию.

Все трое — жители Урая и соседнего района. Сейчас сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Эксперты устанавливают точную причину смерти и проверяют, был ли автомобиль исправен.

