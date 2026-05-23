Температура до 41 и судороги: Как отличить солнечный удар от теплового

Рекордная жара в Москве особенно опасна для детей: их организм перегревается быстрее, чем у взрослых, а тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно, приводя к судорогам, спутанному сознанию и даже потере сознания. Как вовремя заметить симптомы и защитить ребёнка, РИАМО рассказала педиатр Ольга Татаркина.

По словам специалиста, родители часто путают эти состояния. Тепловой удар — результат общего перегрева, а солнечный возникает от воздействия прямых лучей на голову и считается особенно опасным, так как сильнее всего страдает нервная система.

Первые признаки не всегда пугают: ребёнок становится вялым, капризным, сонным, теряет интерес к играм, жалуется на головную боль, слабость или сухость во рту.

«Если на этом этапе взрослые не обратят внимание на состояние ребёнка и не уведут его с жары, ситуация способна быстро ухудшиться. Температура тела иногда поднимается до очень высоких значений — вплоть до 40–41 градуса. На фоне такого перегрева уже могут возникать судороги, спутанность сознания и даже потеря сознания», — предупредила Татаркина.

Особенно тяжело жару переносят груднички и малыши первых лет: их система терморегуляции ещё не сформирована, организм хуже справляется с перегревом и быстрее теряет жидкость.

