Президент Чехии Пётр Павел предложил рассмотреть отключение России от интернета и спутниковых систем как способ давления на Москву. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Мы к этому готовы. Но условие ясно — прекращение огня и мирные переговоры на Украине», — заявил Павел.

По словам чешского лидера, страны НАТО должны перейти к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» действиям в ответ на ситуацию на восточном фланге альянса. В качестве возможных мер он назвал отключение спутников, ограничение интернет-инфраструктуры и исключение российских банков из глобальных финансовых систем.

Президент Чехии считает, что подобные меры должны заставить Россию пересмотреть свою политику и подтолкнуть к переговорам. По его словам, Москва заинтересована в обсуждении новой архитектуры европейской безопасности и отмене санкций.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призывы Петра Павела к НАТО «проявить решительность» в отношении России являются сумасшествием и подталкивают альянс к конфликту. Он считает, что чешскому лидеру следует отказаться от агрессивной риторики, если он желает благополучия своей стране. По мнению сенатора, текущий конфликт с Россией может стать последним для НАТО. Джабаров назвал сумасшедшим того, кто желает такого будущего для своего народа и Европы.