Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о значительном сокращении зарплат для политиков и депутатов, включая свою собственную. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTL.

«Будут значительно снижены зарплата премьер-министра, зарплаты других государственных деятелей, зарплаты членов парламента, зарплаты мэров», — заявил новый премьер.

По его словам, ежемесячная зарплата главы правительства после вычета налогов составит 2,3 миллиона форинтов (более 7,4 тысячи долларов). Вместе с депутатской надбавкой общая сумма достигнет 3,8 миллиона форинтов (около 12,3 тысячи долларов). При этом Мадьяр подчеркнул, что его предшественник Виктор Орбан получал более чем в два раза больше.

Сокращение зарплат парламентариев за четыре года позволит сэкономить сумму, равную годовому бюджету страны, отметил премьер. Мадьяр также выразил надежду, что рост ВВП превысит 2%. Однако для этого потребуется вернуть замороженные средства из фондов ЕС.

«Этим летом в отпуск из министерств никто не уйдёт», — добавил Мадьяр.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что слова нового венгерского премьера Петера Мадьяра о российском газе обнажили лицемерие и двойные стандарты ЕС. Он отметил, что когда так говорил Виктор Орбан, его называли «агентом Кремля», а когда то же самое говорит Мадьяр — это «предвестник политического реализма». По мнению Миллера, Европа всё больше упирается в экономическую реальность: дешёвое топливо нужно, а счета растут, и громкие декларации этого не скрывают.