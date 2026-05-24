Кандидат в депутаты парламента Теванян арестован судом Армении на два месяца

Суд в Ереване арестовал Андраника Теваняна — лидера партии «Мать Армения» и кандидата в депутаты. Оппозиционер пробудет под стражей два месяца.

«Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано», — таким заявлением отреагировала партия на задержание своего лидера.

Ранее ЦИК дал добро на уголовное преследование. В отношении политика начали уголовное производство по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Сам фигурант назвал претензии следствия смешными и необоснованными. Защитник Арам Орбелян заявил журналистам, что оснований для возбуждения дела не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы не содержат состава преступления.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал курс премьера Армении Никола Пашиняна, посоветовав ему уже сейчас начинать переговоры о прямых поставках американского СПГ, поскольку при переориентации на Запад выгоды от членства в ЕАЭС для Еревана исчезнут. Медведев уверен, что столкновение населения с европейскими ценами на газ неизбежно приведёт к политическому краху Пашиняна, сравнивая его ситуацию с киевской властью 2014 года, и отмечает, что попытки армянского премьера «понравиться всем» обречены на провал: одновременно оставаться в ЕАЭС и сближаться с Евросоюзом не получится, а экономические реалии рано или поздно заставят сделать окончательный выбор.