23 мая, 21:10

Кандидат в депутаты парламента Теванян арестован судом Армении на два месяца

Андраник Теванян. Обложка © X / ИЦ «Еркрамас»

Суд в Ереване арестовал Андраника Теваняна — лидера партии «Мать Армения» и кандидата в депутаты. Оппозиционер пробудет под стражей два месяца.

«Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано», — таким заявлением отреагировала партия на задержание своего лидера.

Ранее ЦИК дал добро на уголовное преследование. В отношении политика начали уголовное производство по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Сам фигурант назвал претензии следствия смешными и необоснованными. Защитник Арам Орбелян заявил журналистам, что оснований для возбуждения дела не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы не содержат состава преступления.

Пашинян пообещал уйти с поста, если наберётся 300 тысяч протестующих, но есть нюанс

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал курс премьера Армении Никола Пашиняна, посоветовав ему уже сейчас начинать переговоры о прямых поставках американского СПГ, поскольку при переориентации на Запад выгоды от членства в ЕАЭС для Еревана исчезнут. Медведев уверен, что столкновение населения с европейскими ценами на газ неизбежно приведёт к политическому краху Пашиняна, сравнивая его ситуацию с киевской властью 2014 года, и отмечает, что попытки армянского премьера «понравиться всем» обречены на провал: одновременно оставаться в ЕАЭС и сближаться с Евросоюзом не получится, а экономические реалии рано или поздно заставят сделать окончательный выбор.

Виталий Приходько
