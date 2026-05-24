Туск созвал срочное заседание кабмина после сигнала о пожаре в доме президента
Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства после ложного сообщения о пожаре в квартире семьи президента Кароля Навроцкого. Об этом глава польского кабмина сообщил в соцсети X.
«Очередная телефонная провокация! На этот раз в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в гданьской квартире семьи президента Навроцкого», — написал Туск.
По словам премьера, он находится в постоянном контакте с министрами и спецслужбами. Туск также заявил, что передал президенту слова поддержки и назначил на утро 24 мая срочное совещание правительства. Глава польского кабмина подчеркнул, что произошедшее власти рассматривают как угрозу государственной безопасности. Он назвал действия неизвестных «провокацией» и отметил, что службы уже занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении риска военного сценария в Европе на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики. По его словам, ситуация с БПЛА становится всё более тревожной и требует серьёзной оценки. Туск отметил, что Варшава не хочет худшего развития событий, однако закрывать глаза на происходящее власти не собираются.
