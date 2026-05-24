ФБР и Секретная служба работают на месте стрельбы у Белого дома

Американский президент Дональд Трамп во время стрельбы в районе Белого дома находился внутри резиденции. Об этом сообщил журналист портала DC News Now Крис Флэнэган.

«Мы переведены в режим изоляции. Президент Трамп находится в Белом доме», — написал он в социальной сети X.

Телеканал CNN сообщил, что агенты Секретной службы США перекрыли часть территории Белого дома после сообщений о стрельбе рядом с комплексом. Сотрудники ведомства заблокировали помещение для пресс-брифингов. На северной лужайке резиденции были замечены агенты с винтовками.

Директор ФБР Кэш Пател заявил в соцсети X, что спецслужба находится на месте и оказывает поддержку Секретной службе. Президент Дональд Трамп, по данным DC News Now, в момент стрельбы находился внутри Белого дома. Информация о пострадавших и стрелявших пока не раскрывается. Обстановка уточняется.

Напомним, серия выстрелов прозвучала возле Белого дома в Вашингтоне, журналистов экстренно направили в зал для брифингов. По данным американских журналистов, снаружи Белого дома прозвучало от 20 до 30 выстрелов. После этого сотрудники Секретной службы попросили представителей прессы немедленно пройти в защищённое помещение. Журналистка NBC Джули Циркин также сообщила о стрельбе возле комплекса Белого дома. Она уточнила, что выстрелы были слышны снаружи здания, а журналистам дали команду покинуть открытую территорию.