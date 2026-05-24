Fox News: Секретная служба США ликвидировала стрелка у резиденции Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали вооружённого мужчину после стрельбы возле Белого дома. В результате перестрелки ранение получил случайный прохожий, сообщает Fox News.
По данным американских СМИ, стрельба произошла рядом с комплексом Белого дома в Вашингтоне. После ответного огня нападавшего нейтрализовали, а оцепление вокруг резиденции президента позже сняли. Fox News уточняет, что одной из пуль задело случайного прохожего. Информации о его состоянии к этому часу не приводится. Президент США Дональд Трамп не пострадал.
Ранее журналисты сообщили о серии выстрелов возле Белого дома. По их словам, снаружи резиденции прозвучало от 20 до 30 выстрелов, после чего представителей прессы срочно направили в зал для брифингов. Журналистка ABC Селина Ван рассказала, что сотрудников СМИ попросили немедленно покинуть открытую территорию Белого дома. Аналогичную информацию подтвердила корреспондент NBC Джули Циркин.
