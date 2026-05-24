В Британии экс-принца Эндрю заподозрили в домогательствах на конных скачках

Британская полиция начала проверку после заявления о предполагаемом «неподобающем поведении» со стороны экс-принца Эндрю в отношении женщины на конных скачках в Аскоте. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё в 2002 году. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, заявление поступило в полицию долины Темзы. Предполагаемый эпизод произошёл в период с 18 по 22 июня 2002 года во время престижных скачек Royal Ascot.

Газета напомнила, что на мероприятии тогда присутствовали королева Елизавета II и другие представители британской монаршей семьи. Сам принц Эндрю был сфотографирован в компании своей младшей дочери принцессы Евгении и старшего брата принца Уэльского Чарльза (нынешнего короля).

Ранее британская полиция столкнулась с трудностями при сборе доказательств по делу экс-принца Эндрю, связанному с Джеффри Эпштейном. Правоохранители расширили список возможных обвинений и начали отдельно собирать показания по предполагаемым сексуальным преступлениям. Источники издания утверждали, что полиция даже обратилась к возможным жертвам с просьбой предоставить дополнительную информацию. Самого Эндрю подозревают в передаче секретных сведений Эпштейну во время работы в британском торговом представительстве. При этом официальных обвинений бывшему принцу до сих пор не предъявили. Министерство торговли Великобритании также начало внутреннюю проверку связей Эндрю с американским финансистом.