24 мая, 01:28

Историк Гавришко раскритиковала Зеленского за отказ от предложения Мерца

Украинский историк Марта Гавришко резко высказалась об отказе главаря киевского режима Владимира Зеленского принять предложение канцлера Германии Фридриха Мерца. В соцсети Х эксперт обрушилась с критикой на экс-комика.

На этой неделе Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на неё обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС. В ответ Зеленский направил руководству Евросоюза письмо с требованием справедливого подхода и равных прав для Украины в Европе.

«Господин кровавый клоун с комплексом мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии, <…> и перестаньте заставлять их «защищать Европу», — написала она.

Гавришко осудила заявления Зеленского о том, что Киев якобы обороняет весь Евросоюз. По её мнению, граждане не хотят быть «чьим-то живым щитом». Дискуссия вокруг мобилизационной политики и внешнеполитических обязательств продолжается в украинском публичном пространстве.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский на фоне совместных ядерных учений России и Белоруссии «впал в истерику». По словам журналиста, экс-комик перешёл к угрозам в адрес Минска, пытаясь «изобразить жестокость» и как-то отреагировать на происходящее. Разговоры о превентивных ударах обозреватель назвал проявлением паники: по его версии, Зеленский серьёзно обеспокоен возможным развитием событий в направлении Киева, поскольку удар по столице может мгновенно пошатнуть его власть и нарушить финансовые потоки, что и обуславливает столь нервную реакцию главаря киевского режима.

Виталий Приходько
