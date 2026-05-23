На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за ядерных учений России и Белоруссии

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на фоне совместных ядерных учений России и Белоруссии впал в истерику и начал угрожать Минску. Данное мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жестокость», — заявил журналист.

Разговоры о превентивных ударах он назвал очередным проявлением паники. Зеленский сильно обеспокоен тем, что события могут начать развиваться в направлении Киева. Если под ударом окажется столица, его власть мгновенно зашатается, а вслед за ней рассыплются и финансовые потоки. Именно это, по мнению обозревателя, и вызывает у Зеленского такую нервную реакцию.

Напомним, Зеленский заявил, что его страна готова действовать превентивно, если со стороны Белоруссии возникнет угроза. Что именно могло так напугать Киев, он уточнять не стал. При этом украинское издание «Страна.ua» выдвинуло версию, что слова Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии нужны ему для оправдания собственной атаки на Минск. По их мнению, Киев мог бы представить удар по соседней стране как вынужденную превентивную меру.