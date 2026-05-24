Школьники из России завоевали 8 медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Команда вошла в пятёрку лучших в общекомандном зачёте. Участников с высокими результатами поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Наши ребята завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали. Гордимся их успехами и верим, что эти победы станут отправными точками для будущих научных открытий», — уточнил Чернышенко.

В олимпиаде участвовали более 200 учащихся из 27 стран — от Австралии до Вьетнама. Ребята демонстрировали знания в теоретическом и практическом турах. Соревнования прошли в Республике Корея.

«Уверен, в дальнейшем вы сможете развивать отечественные технологии и быть успешными в востребованных нашей страной направлениях», — подчеркнул Кравцов. Он отметил, что успех сборной свидетельствует о сильной подготовке в области естественных наук.

