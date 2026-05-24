Трамп не пострадал при стрельбе у Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп и прочие охраняемые лица не пострадали при стрельбе у Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба Секретной службы США.

По данным ведомства, раненых среди сотрудников охраны также нет. В момент происшествия президент находился в здании Белого дома. В службе безопасности уточнили, что произошедшее не повлияло на режим охраны и не нарушило работу операций.

А ранее журналист NBC News Том Уинтер заявил, что подозреваемый в стрельбе у контрольно‑пропускного пункта Белого дома опознан как Насир Бест. До этого он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, и относительно его психического здоровья имелись опасения.