WSJ: Виновник стрельбы возле Белого дома скончался в больнице от полученных ран

Открывший стрельбу возле Белого дома скончался в больнице. Об этом сообщила корреспондент The Wall Street Journal Меридит Макграу со ссылкой на заявление Секретной службы США.

«В субботу, вскоре после 18:00, некий человек подошёл к контрольно-пропускному пункту Секретной службы в районе 17-й улицы и северо-западной части Пенсильвания-авеню. Предварительное расследование показывает, что по мере приближения он достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров», — цитирует она заявление ведомства.

Инцидент произошёл в субботу. По данным предварительного расследования, мужчина достал оружие из сумки и начал стрелять в дежурных офицеров. Агенты ответили огнём и ранили нападавшего. Подозреваемого экстренно доставили в медучреждение, где он позже умер.

Ведомство продолжает изучать обстоятельства произошедшего. Мотивы стрелка и его личность устанавливаются.

Ранее ФБР и Секретная служба США сообщили о совместных усилиях по обеспечению безопасности в районе Белого дома. Агенты Секретной службы перекрыли часть территории комплекса, заблокировали помещение для пресс-брифингов, на северной лужайке были замечены вооружённые винтовками сотрудники ведомства. Директор ФБР Кэш Пател заявил, что спецслужба находится на месте и оказывает поддержку Секретной службе.