24 мая, 01:19

Стало известно имя человека, открывшего стрельбу у Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artiom Photo

Журналист телеканала NBC Том Уинтер со ссылкой на официальные источники сообщил, что подозреваемый в стрельбе у контрольно‑пропускного пункта Белого дома опознан как Насир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, и относительно его психического здоровья имелись опасения.

«Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а ранее высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья», — написал Уинтер в соцсети X.

Два человека пострадали в результате стрельбы у Белого дома

Напомним, возле Белого дома в Вашингтоне прозвучало от 20 до 30 выстрелов. Американский президент Дональд Трамп во время стрельбы находился внутри резиденции и не пострадал. Агенты Секретной службы США перекрыли часть территории Белого дома после сообщений о стрельбе рядом с комплексом и нейтрализовали вооружённого мужчину. В результате перестрелки ранение получил случайный прохожий.

