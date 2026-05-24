Стало известно имя человека, открывшего стрельбу у Белого дома

Журналист телеканала NBC Том Уинтер со ссылкой на официальные источники сообщил, что подозреваемый в стрельбе у контрольно‑пропускного пункта Белого дома опознан как Насир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, и относительно его психического здоровья имелись опасения.