24 мая, 01:02

Два человека пострадали в результате стрельбы у Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы возле Белого дома. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на правоохранителей.

Один из пострадавших рассматривается как подозреваемый. Статус второго раненого пока не определён: следствие выясняет, был ли он вовлечён в ситуацию или оказался рядом случайно. Fox News уточняет, что одной из пуль задело случайного прохожего. Сотрудники Секретной службы в результате стрельбы не пострадали.

ФБР и Секретная служба работают на месте стрельбы у Белого дома

Напомним, возле Белого дома прозвучало более 20 выстрелов. О стрельбе первыми сообщили журналисты ABC News и NBC, находившиеся на территории президентской резиденции. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на Секретную службу заявила, что открывший стрельбу возле Белого дома скончался в больнице. По данным предварительного расследования, мужчина достал оружие из сумки и начал стрелять в дежурных офицеров. Агенты ответили огнём и ранили нападавшего.

Тимур Хингеев
