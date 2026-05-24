МИД: РФ готова представить свои предложения к плану США по Украине

Россия представит свои предложения к американскому плану по урегулированию на Украине. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости».

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о каком-либо установленном Владимиром Путиным дедлайне по завершению украинского конфликта. Анонимный источник утверждал, что Москва якобы намерена полностью взять под контроль Донбасс и закончить боевые действия до следующего года, добиваясь от Европы признания суверенитета РФ над новыми регионами.