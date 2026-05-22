Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн по окончанию конфликта на Украине. Об этом напоминает Bloomberg.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что [президент России Владимир] Путин установил какой-либо такой крайний срок», — говорится в публикации.

Анонимный источник этого же издания ранее настаивал на том, что Москва намерена добиться полного контроля над Донбассом и завершить боевые действия до наступления следующего года. Собеседник агентства также утверждал, будто РФ добивается более широких договорённостей по безопасности с Европой, которые де-факто означали бы признание ею российского суверенитета над новыми регионами.

Ещё в марте на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным Путин сообщал, что киевский режим сохраняет контроль над 15–17% территории республики. Выступая 9 мая, президент заявил, что финал конфликта уже близок.

Ранее Песков заявил, что главное препятствие для мирного урегулирования конфликта на Украине — это Владимир Зеленский и его режим. По словам пресс-секретаря, заявления Киева это только подтверждают.