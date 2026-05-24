Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 03:29

МИД: Россия поддерживает рабочие контакты с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с Украиной. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне», — цитирует дипломата РИА «Новости». По его словам, речь идёт об обменах военнопленными, возвращении гражданских лиц и репатриации тел погибших.

МИД РФ: Европейцы цинично оправдывали ядерные учения на конференции по ДНЯО
МИД РФ: Европейцы цинично оправдывали ядерные учения на конференции по ДНЯО

Ранее Алексей Полищук заявил, что Россия представит свои предложения к американскому плану по урегулированию на Украине. Эксперты, по его словам, разработали «конструктивные предложения» после проведения встреч в Абу-Даби и Женеве. Они будут представлены на следующей встрече.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar