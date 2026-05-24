МИД: Россия поддерживает рабочие контакты с Украиной

Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с Украиной. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Контакты с украинской стороной поддерживаются на рабочем уровне», — цитирует дипломата РИА «Новости». По его словам, речь идёт об обменах военнопленными, возвращении гражданских лиц и репатриации тел погибших.

Ранее Алексей Полищук заявил, что Россия представит свои предложения к американскому плану по урегулированию на Украине. Эксперты, по его словам, разработали «конструктивные предложения» после проведения встреч в Абу-Даби и Женеве. Они будут представлены на следующей встрече.