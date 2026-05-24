В Европе раскритиковали главаря киевского режима Владимира Зеленского за отказ от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Австрийский депутат Европарламента Гаральд Вилимски заявил, что высокомерие киевского режима не знает границ. Об этом евродепутат написал в соцсети X.

«Пусть лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом», — жёстко добавил Вилимски, имея в виду эпатажные номера Зеленского из прошлого.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциативного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения Киевом длительной процедуры полноценного вступления. Соответствующее письмо он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште. Это позволило бы Украине официально присутствовать на саммитах ЕС, а также на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Фридриха Мерца о «ассоциированном членстве» Украины в ЕС без права голоса, заявив, что Украина заслуживает полноценного и равноправного членства. В письме руководству Евросоюза он подчеркнул: «Мы защищаем Европу — полностью, а не частично», и отметил, что уход Виктора Орбана от власти в Венгрии открывает возможности для прогресса в переговорах о вступлении.