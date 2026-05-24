Росавиация ввела ограничения в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения начали действовать в аэропортах «Грабцево», Череповца и «Туношна». В ведомстве пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в Камешковском округе Владимирской области произошёл пожар после атаки беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, повреждения получила инфраструктура, а площадь возгорания достигла около 800 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.