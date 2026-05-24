Росавиация ввела ограничения в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения начали действовать в аэропортах «Грабцево», Череповца и «Туношна». В ведомстве пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в Камешковском округе Владимирской области произошёл пожар после атаки беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, повреждения получила инфраструктура, а площадь возгорания достигла около 800 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.