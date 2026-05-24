Житель Белгородской области погиб при атаке дрона

В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале утром 24 мая.

«В городе Грайворон при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Другие подробности не уточняются.

Город Грайворон находится в юго-западной части Белгородской области и является административным центром Грайворонского муниципального округа. Он расположен в 78 километрах от областного центра и всего в 10 километрах от государственной границы с Украиной. Город стоит на берегах реки Ворскла (приток Днепра) и ее притока Грайворонки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь были сбиты 33 беспилотника над 12 регионами России.