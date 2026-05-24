Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 05:17

В Сумской области военных авиационной бригады ВСУ перевели в штурмовики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В Сумской области украинское командование начало формировать штурмовые подразделения из военнослужащих 40-й бригады тактической авиации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Cумском направлении вскрыты штурмовые подразделения противника, сформированные из военнослужащих 40-й бригады тактической авиации ВСУ», — говорится в сообщении.

В новые подразделения вошли бойцы мобильных огневых групп, прежде действовавших в составе авиационной бригады.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» сорвал ротацию ВСУ в Сумской области
Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» сорвал ротацию ВСУ в Сумской области

Ранее сообщалось о попытке ВСУ перебросить военнослужащих в Сумской области под видом похоронной процессии. Колонну заметила российская разведка на севере региона, после чего координаты передали расчёту FPV-дрона. После начала атаки украинские военные начали покидать позиции и рассредотачиваться по местности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar