В Сумской области военных авиационной бригады ВСУ перевели в штурмовики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
В Сумской области украинское командование начало формировать штурмовые подразделения из военнослужащих 40-й бригады тактической авиации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На Cумском направлении вскрыты штурмовые подразделения противника, сформированные из военнослужащих 40-й бригады тактической авиации ВСУ», — говорится в сообщении.
В новые подразделения вошли бойцы мобильных огневых групп, прежде действовавших в составе авиационной бригады.
Ранее сообщалось о попытке ВСУ перебросить военнослужащих в Сумской области под видом похоронной процессии. Колонну заметила российская разведка на севере региона, после чего координаты передали расчёту FPV-дрона. После начала атаки украинские военные начали покидать позиции и рассредотачиваться по местности.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.