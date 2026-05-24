24 мая, 06:17

В Москве арестовали Думу

Суд в Москве отправил в СИЗО экс-сенатора Думу за покушение на мошенничество

Василий Дума. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу бывшего сенатора Василия Думу по делу о покушении на мошенничество. О решении инстанции сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

По версии следствия, действовал он не в одиночку, а в составе группы лиц с предварительным сговором. Квалифицирующий признак — особо крупный размер.

По этому же делу проходит адвокат Дмитрий Клеточкин. Ему суд назначил аналогичную меру пресечения.

71-летний Василий Дума — бывший сенатор от Костромской области. Он был членом Совфеда с 2004 по 2011 год.

В пресс-службе уточнили срок содержания под стражей. Обоих обвиняемых оставили в изоляции до 20 июля 2026 года.

Подробности вменяемого эпизода пока не раскрываются. Известна лишь тяжесть обвинения и состав участников.

Напомним, накануне стало известно, что бывшего адвоката основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви Дмитрия Клеточкина арестовали по делу о покушении на мошенничество. По данным СМИ, уголовное преследование связано с гражданско-правовым спором.

