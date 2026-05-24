Православные 24 мая вспоминают Кирилла и Мефодия: Что нельзя делать в этот день

24 мая 2026 года православная церковь вспоминает святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки (глаголицы). Эта дата также известна как День славянской письменности и культуры.

В воскресенье 7-й седмицы по Пасхе Святая Церковь с благоговением совершает память святых равноапостольных братьев, которых называют первоучителями и просветителями славян. Именно они перевели богослужебные книги на язык, понятный нашим предкам, и дали народу возможность слышать слово Божие на родной речи.

Церковный смысл этого дня — не в торжественных речах и не в культурных воспоминаниях, а в благодарении Богу за дар слова. Язык может стать сосудом Евангелия, молитвы и утешения, но тем же словом человек способен ранить, оклеветать или разрушить мир. Потому 24 мая особенно строго звучит призыв: не оскверняй речь, данную тебе для света и правды.

О чём молятся 24 мая

О просвещении ума и помощи в учёбе;

О даровании разумения Священного Писания;

О сохранении чистоты родного языка;

О наставлении детей, студентов, учителей и всех, кто служит словом.

К братьям обращаются те, кому трудно учиться, кто боится экзаменов или не может понять прочитанное. Также их просят о церковном единстве и о том, чтобы человеческая речь стала чище — меньше лжи, грубости, сквернословия и пустословия.

Что нельзя делать 24 мая 2026 года

В день Кирилла и Мефодия существует несколько важных запретов, связанных с отношением к слову и знанию.

Нельзя осквернять речь ложью, сквернословием, клеветой и пустыми пересудами. Если святые братья трудились, чтобы славянская речь стала сосудом Евангелия, то особенно тяжко в этот день превращать её в орудие злобы и обмана.

Запрещено смеяться над человеком за его неграмотность, ошибку в речи или медленное чтение. Святые Кирилл и Мефодий пришли просвещать, а не унижать. Кто использует знание как повод для насмешки, показывает не мудрость, а гордость.

Не подобает презирать родной язык и церковное слово. Нельзя говорить, будто молитва, Писание и старые книги никому не нужны. Народ, отрекающийся от святого слова, теряет и память, и духовную крепость.

Возбраняется учить другого с раздражением, криком и унижением. Даже если человек не понимает с первого раза, христианин не должен бить его словом. Наставление без любви рождает страх, а не просвещение.

Нельзя искажать смысл чужих слов. Пересказать человека так, чтобы выставить его глупым или злым, — значит совершить тонкую клевету. Особенно тяжко вырывать слова из молитвы или Писания ради насмешки.

Запрещено лениться умом там, где нужно вникнуть, прочитать и разобраться. В день Кирилла и Мефодия особенно опасно гордиться незнанием и называть тьму простотой.

Не дерзнёт христианин использовать письмо или публичное слово для обмана. Нельзя подделывать, клеветать, давать ложные сведения или скрывать истину там, где от неё зависит судьба другого человека.

Категорически запрещено стравливать людей словами. Одно сказанное предложение способно разжечь семью, приход или дружбу сильнее огня. Святые просветители собирали народы вокруг слова Божия, а не разбрасывали их через сплетню и насмешку.

Нельзя оставлять ребёнка без доброго слова, если он просит научить, прочитать или объяснить. Детская душа легко стыдится незнания. Если взрослый грубо отмахнётся от ребёнка, он может закрыть перед ним любовь к учению.

Не подобает завершать день, не произнеся благодарности Богу, родителям, учителям или тем, кто передал нам веру и грамоту. Неблагодарность делает человека духовно немым, даже если он умеет говорить красиво и много.

Народные приметы 24 мая 2026 года

Птичье пение. Если утром птицы поют чисто и звонко — день будет добрым для учения и примирения. Если пение тревожное и рваное — лучше беречь язык от спора.

Небо и облака. Ясное высокое небо с рассвета обещает светлую неделю и добрые вести. Низкие облака советуют не торопиться с решениями и прежде внимательно выслушать собеседника.

Роса. Мелкие ровные капли на траве — к спокойному росту хлебов и трав. Крупная и тяжёлая роса — к влажным дням, берегите книги и бумагу от сырости

Дети и учение. Если ребёнок легко запоминает молитву или стих — учение пойдёт впрок. Если путается и сердится — не ругайте, а объясните ещё раз: терпение в этот день особенно важно.

Ветер. Тихий шелест в листве — слово сегодня должно быть мягким. Резкий ветер, стучащий ставнями — не хлопайте дверью и не бросайте слов, которые потом не соберёте.

Солнце в доме. Луч солнца у иконы или книжной полки — добрый знак для чтения и молитвы. Если в доме сумрачно — зажгите лампаду и прочитайте хотя бы несколько строк Евангелия.

Закат. Светлый золотистый закат — к миру в разговорах и добрым вестям от родных. Красный, резкий и полосатый — не спорьте до ночи: гневное слово ляжет на сердце камнем.