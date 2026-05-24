Православные 24 мая вспоминают Кирилла и Мефодия: Что нельзя делать в этот день
24 мая 2026 года православная церковь вспоминает святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки (глаголицы). Эта дата также известна как День славянской письменности и культуры.
В воскресенье 7-й седмицы по Пасхе Святая Церковь с благоговением совершает память святых равноапостольных братьев, которых называют первоучителями и просветителями славян. Именно они перевели богослужебные книги на язык, понятный нашим предкам, и дали народу возможность слышать слово Божие на родной речи.
Церковный смысл этого дня — не в торжественных речах и не в культурных воспоминаниях, а в благодарении Богу за дар слова. Язык может стать сосудом Евангелия, молитвы и утешения, но тем же словом человек способен ранить, оклеветать или разрушить мир. Потому 24 мая особенно строго звучит призыв: не оскверняй речь, данную тебе для света и правды.
О чём молятся 24 мая
- О просвещении ума и помощи в учёбе;
- О даровании разумения Священного Писания;
- О сохранении чистоты родного языка;
- О наставлении детей, студентов, учителей и всех, кто служит словом.
К братьям обращаются те, кому трудно учиться, кто боится экзаменов или не может понять прочитанное. Также их просят о церковном единстве и о том, чтобы человеческая речь стала чище — меньше лжи, грубости, сквернословия и пустословия.
Что нельзя делать 24 мая 2026 года
В день Кирилла и Мефодия существует несколько важных запретов, связанных с отношением к слову и знанию.
- Нельзя осквернять речь ложью, сквернословием, клеветой и пустыми пересудами. Если святые братья трудились, чтобы славянская речь стала сосудом Евангелия, то особенно тяжко в этот день превращать её в орудие злобы и обмана.
- Запрещено смеяться над человеком за его неграмотность, ошибку в речи или медленное чтение. Святые Кирилл и Мефодий пришли просвещать, а не унижать. Кто использует знание как повод для насмешки, показывает не мудрость, а гордость.
- Не подобает презирать родной язык и церковное слово. Нельзя говорить, будто молитва, Писание и старые книги никому не нужны. Народ, отрекающийся от святого слова, теряет и память, и духовную крепость.
- Возбраняется учить другого с раздражением, криком и унижением. Даже если человек не понимает с первого раза, христианин не должен бить его словом. Наставление без любви рождает страх, а не просвещение.
- Нельзя искажать смысл чужих слов. Пересказать человека так, чтобы выставить его глупым или злым, — значит совершить тонкую клевету. Особенно тяжко вырывать слова из молитвы или Писания ради насмешки.
- Запрещено лениться умом там, где нужно вникнуть, прочитать и разобраться. В день Кирилла и Мефодия особенно опасно гордиться незнанием и называть тьму простотой.
- Не дерзнёт христианин использовать письмо или публичное слово для обмана. Нельзя подделывать, клеветать, давать ложные сведения или скрывать истину там, где от неё зависит судьба другого человека.
- Категорически запрещено стравливать людей словами. Одно сказанное предложение способно разжечь семью, приход или дружбу сильнее огня. Святые просветители собирали народы вокруг слова Божия, а не разбрасывали их через сплетню и насмешку.
- Нельзя оставлять ребёнка без доброго слова, если он просит научить, прочитать или объяснить. Детская душа легко стыдится незнания. Если взрослый грубо отмахнётся от ребёнка, он может закрыть перед ним любовь к учению.
- Не подобает завершать день, не произнеся благодарности Богу, родителям, учителям или тем, кто передал нам веру и грамоту. Неблагодарность делает человека духовно немым, даже если он умеет говорить красиво и много.
Народные приметы 24 мая 2026 года
- Птичье пение. Если утром птицы поют чисто и звонко — день будет добрым для учения и примирения. Если пение тревожное и рваное — лучше беречь язык от спора.
- Небо и облака. Ясное высокое небо с рассвета обещает светлую неделю и добрые вести. Низкие облака советуют не торопиться с решениями и прежде внимательно выслушать собеседника.
- Роса. Мелкие ровные капли на траве — к спокойному росту хлебов и трав. Крупная и тяжёлая роса — к влажным дням, берегите книги и бумагу от сырости
- Дети и учение. Если ребёнок легко запоминает молитву или стих — учение пойдёт впрок. Если путается и сердится — не ругайте, а объясните ещё раз: терпение в этот день особенно важно.
- Ветер. Тихий шелест в листве — слово сегодня должно быть мягким. Резкий ветер, стучащий ставнями — не хлопайте дверью и не бросайте слов, которые потом не соберёте.
- Солнце в доме. Луч солнца у иконы или книжной полки — добрый знак для чтения и молитвы. Если в доме сумрачно — зажгите лампаду и прочитайте хотя бы несколько строк Евангелия.
- Закат. Светлый золотистый закат — к миру в разговорах и добрым вестям от родных. Красный, резкий и полосатый — не спорьте до ночи: гневное слово ляжет на сердце камнем.
