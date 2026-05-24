«Буду рад видеть»: Путин поздравил африканских лидеров с победой над колониализмом и пригласил в Москву

Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств с Днём Африки и пригласил их на октябрьский саммит в Москву. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В послании глава государства назвал этот праздник символом победы над колониализмом. Он подчеркнул, что дата олицетворяет стремление народов «к свободе, миру и процветанию».

Отдельно президент остановился на общей позиции касательно глобального устройства. «Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка», — говорится в обращении. Такой порядок должен основываться на верховенстве права и свободе от любых форм дискриминации и диктата.

Путин отметил успехи африканских стран в экономической и социальной областях. Он также указал на их растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Касаясь предстоящего мероприятия, российский лидер выразил уверенность, что третий саммит Россия — Африка позволит наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. «Буду рад видеть африканских лидеров в Москве», — заявил он. В заключение президент пожелал адресатам здоровья и успехов в государственной деятельности, а их согражданам — мира и благополучия.

День Африки, отмечаемый ежегодно 25 мая, — это символ единства континента и годовщина основания Организации африканского единства (ныне Африканский союз) в 1963 году. Праздник был учреждён, чтобы отметить общее стремление африканских народов к деколонизации, свободе и политической независимости. Сегодня этот день служит напоминанием о богатом культурном наследии, социально-экономических достижениях и потенциале континента, а также о сохраняющихся проблемах, требующих солидарности и панафриканского сотрудничества.